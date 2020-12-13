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متحدث "التجارة": ضبط 7 أطنان من أكياس النفايات المغشوشة في عسير

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متحدث "التجارة": ضبط 7 أطنان من أكياس النفايات المغشوشة في عسير متحدث "التجارة": ضبط 7 أطنان من أكياس النفايات المغشوشة في عسير
صُنّعت من بقايا النفايات والمفروشات والسجاد وغُلفت بأسماء تجارية وهمية

متحدث

داهمت فرق مراقبي وزارة التجارة بمنطقة عسير موقعاً مخالفاً اتخذه أصحابه للغش في أكياس النفايات وتغليفها بأسماء تجارية وهمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية ضبطت في الموقع 7 أطنان من أكياس النفايات المغشوشة وعدد 1500 كيس تعبئة، حيث يصنعها المخالفون من بقايا النفايات والمفروشات والسجاد.


وأضاف بأنه تم استدعاء أصحاب الموقع والعمالة المخالفة وتحويلهم للجهات المختصة.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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