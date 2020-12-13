12 فريقاً تتنافس في جوائز "الجولة العالمية لأبطال السلة 3X3" بجدة

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ضمن سلسلة من الأحداث الرياضية التي تستضيفها وتقيمها الوزارة

أكملت اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 بنسختها التاسعة جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة السلة، بدعم من برنامج "جودة الحياة"، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، وتقام منافساتها يومَي الجمعة والسبت المقبلين (18 ـ 19 ديسمبر الجاري) في محافظة جدة للمرة الثانية بمشاركة 12 فريقاً تمثل نخبة الفرق في العالم.

وأنشأت اللجنة ملعباً على كورنيش محافظة جدة وفق أحدث المواصفات الدولية لهذه الرياضة العالمية، إضافة إلى نصب شاشات كبيرة في محيط الملعب لبث تفاعل الجماهير مع مباريات البطولة في أرض الحدث.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية، الدكتور غسان طاشكندي، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتقيمها وزارة الرياضة في مختلف المناطق ضمن مبادراتها وأهدافها المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وقال: "ونظراً لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد سنفتقد حضور الجماهير التي كانت أحد أهم عوامل نجاح الجولة التي استضافتها جدة العام الماضي، لذلك ظهر حرص الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة على إشراك الجماهير وجذب تفاعلهم إلى داخل ملعب النهائيات عبر مبادرة المشجع الافتراضي، التي تتيح لهم بث حرارة حماسهم وشغفهم بهذه اللعبة عبر الشاشات العملاقة التي تم وضعها في محيط الملعب، وستعرض مقاطع الجماهير طيلة المباريات".

وأضاف: "الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 أقيم منها أربع جولات في عدة دول، وتأهل إلى الجولة النهائية التي ستقام في جدة الفرق التي لديها أعلى مجموع نقاط"، مشيراً إلى أن "البطولة تقام بنظام المجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، ويبلغ وقت لعب كل مباراة في هذه اللعبة العالمية 10 دقائق، والفريق الفائز الذي يصل إلى النقطة الـ 21، وفي حال نهاية وقت المباراة دون الوصول إلى هذه النقطة يفوز الفريق الحاصل على نقاط أكثر، وكل فريق يضم 4 لاعبين ولاعبًا واحدًا احتياطياً، وسينال الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة مالية (60 ألف دولار)، مقابل (40 ألف دولار)، لصاحب المركز الثاني، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 28 ألف دولار.

وقدم الدكتور غسان طاشكندي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على اهتمام ودعم سموه هذه البطولة العالمية، "الذي يُعد محفزاً لهم في اللجنة المنظمة وفي اللجان العاملة كافة لبذل مزيد من الجهود لإنجاح هذه الحدث الرياضي الدولي في أرض المملكة العربية السعودية كما هو معتاد، مقدماً شكره لرئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، على التعاون الكبير الذي وجدته اللجنة من الاتحاد.

وبدأت الفرق المشاركة في منافسات هذه البطولة العالمية، التوافد إلى محافظات جدة، تأهباً لبدء المنافسات أواخر الأسبوع الحالي، فيما خصّص الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA صفحة على موقعه الرسمي https://form.123formbuilder.com/5752053/form لاستقبال مقاطع فيديو مصوّرة لتفاعل الجماهير مع مباريات البطولة، وذلك ضمن مبادرة المشجع الافتراضي بسبب جائحة فايروس (كوفيد – 19)، حيث دعا الاتحاد الدولي جميع الجماهير حول العالم، إلى تسجيل مقاطع قصيرة لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة تظهر حماس التشجيع والتفاعل ورفعها عبر الموقع، على أن يتم عرضها أثناء مباريات الفرق المفضلة للجماهير في النهائيات، إذ لن يتم السماح بحضور الجماهير حسب البروتوكولات الوقائية المتبعة في موقع الحدث، فيما ستتم تغطية الحدث العالمي بالكامل ونقل وقائعه مباشرة عبر عديد من القنوات والمنصات الإعلامية البارزة التي أبدت اهتماماً كبيراً بنقل وتغطية هذا الحدث العالمي.