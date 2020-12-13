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جدة.. 63 ألف زيارةٍ منزلية للمرضى وإيصال 1158 وصفةً دوائيةً

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جدة.. 63 ألف زيارةٍ منزلية للمرضى وإيصال 1158 وصفةً دوائيةً جدة.. 63 ألف زيارةٍ منزلية للمرضى وإيصال 1158 وصفةً دوائيةً
خلال العام الجاري وللمسجلين ببرنامج الرعاية ووفق معايير محددة

جدة.. 63 ألف زيارةٍ منزلية للمرضى وإيصال 1158 وصفةً دوائيةً

نفّذت "صحة جدة" 63886 زيارة منزلية للمرضى عبر خِدْمات برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 2591 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج، إضافةً إلى إيصال 1158 وصفةً دوائيةً ومستلزمات للمرضى في منازلهم، وذلك خلال العام الحالي 2020م.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويجري قبول المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية وَفْقًا لمعايير معتمدة.

وتشمل الخِدْمات: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، ورعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية، والتثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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