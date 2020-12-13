الأموال العامة: ضبط ٣ فنيين فى شركة غاز بتهمة تقاضي رشوة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على فني بشركة غاز اشترك مع اثنين آخرين لتقاضيهم رشوة مقابل توصيل غاز لأحد المحال دون موافقة الشركة.

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغا بتوصيل 3 فنيين الغاز الطبيعى لمحل تجاري دون الرجوع للشركة أو التصريح بذلك، وباستخدام عدادات ومواسير "مرتجع هالك" خارج عهدة الشركة والتربح من ذلك بالحصول من مالك المحل التجاري المُشار إليه على مبلغ مالي مقابل توصيل الغاز، ومبالغ مالية قيمة استهلاك الغاز لعدة أشهر مما أضر بأعمال وأموال الشركة قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام 3 فنيين شبكات بذات الشركة، لإثنين منهم معلومات جنائية ومحبوسان حالياً على ذمة قضايا، بارتكابهم الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.