"هواتف ونظارتين".. ضبط سيدتين بتهمة سرقة المواطنين في شوارع القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، سيدتين في دائرتي الموسكي والنزهة، بتهمة السرقة في شوارع القاهرة.

وذكرت الداخلية في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن السيدة الأولى كان بحوزتها 3 هواتف محمول، بدائرة قسم شرطة الموسكي، واعترفت بارتكاب 3 حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

والسيدة الثانية -لها معلومات جنائية- قبض عليها بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتها نظارتين، مجموعة من الكارنيهات، متعلقات شخصية، مبلغ مالي، عقب سرقتها لها من إحدى السيدات.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.