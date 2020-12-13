تجديد حبس عاطل بتهمة سرق مشغولات ذهبية في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة من شقة بالعجوزة.

كان قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغا من من مواطن مقيم بالشيخ زايد، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، ومقتنيات ثمينة، من داخل شقة والديه بمنطقة المهندسين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت التحريات إلى أن عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، وراء السرقة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، والرائد أحمد فاروق من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بأسلوب التسلق، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 13 واقعة سرقة بذات الأسلوب، بالعجوزة والدقى، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.