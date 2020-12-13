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تشريعية البرلمان تنظر 4 اتفاقيات.. والنقل تناقش "قرض لأجل" للهيئة القومية للأنفاق

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تشريعية البرلمان تنظر 4 اتفاقيات.. والنقل تناقش "قرض لأجل" للهيئة القومية للأنفاق تشريعية البرلمان تنظر 4 اتفاقيات.. والنقل تناقش "قرض لأجل" للهيئة القومية للأنفاق

مصراوي Masrawy

12:48 م الأحد 13 ديسمبر 2020

مصراوي

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لنظر طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 ، وأيضا قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي، بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد وذلك بحسب جدول اعمال اللجنة الذي أعلنت عنه .

وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد ، لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) "وجى بى مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان إن بى فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض للأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الرئيسيون) وذلك بمبلغ مليار و1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .

حيث تنفذ الهيئة القومية للأنفاق، خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم لتحسين الخدمة المقدمة، وتشمل هذه الخطة تحديث كامل للبنية الأساسية للخط الأول وتحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، على أن يتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطارا لصالح الخط الأول للمترو(المرج - حلوان) وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.

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