أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإيدز" في رسائل توعوية لـ"مستشفى المويه".. نواقل وأعراض وعلاج

Print
معلومات تُبث عبر شاشاته الإعلانية وتفصيلات شاملة من خلال أطبائه

فعّل مستشفى محافظة المويه بصحة الطائف، العديد من الأنشطة التوعوية عن الإيدز ، ونشر المستشفى عبر شاشاته الإعلانية المواد التوعوية، فيما قدم أطباء المستشفى رسائل توعوية لمراجعي المستشفى تضمنت معلومات شاملة عن الإيدز والأعراض التي تدل عليه والأسباب والطرق التي تساهم في نقل الفيروس، والأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه.

وأبان المستشفى، أن أعراض فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) تختلف اعتمادًا على مرحلة العدوى، وهي العدوى الأولية والعدوى السريرية؛ موضحًا أن أبرز الطرق التي تساهم في نقل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)؛ عن طريق الدم وسوائل الجسم (السائل المنوي للرجل، والإفرازات المهبلية للمرأة)، ويكون ذلك عن طريق: الاتصال الجنسي، ونقل الدم، والمشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس، بالإضافة إلى انتقاله من الأم إلى الطفل إذا لم تتلقَ الأم العلاج المناسب خلال فترة الحمل، أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%

"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%

"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"

"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"

"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية"

"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية"

دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص

دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص

شبكة عيون الإخبارية