"الإيدز" في رسائل توعوية لـ"مستشفى المويه".. نواقل وأعراض وعلاج

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معلومات تُبث عبر شاشاته الإعلانية وتفصيلات شاملة من خلال أطبائه

فعّل مستشفى محافظة المويه بصحة الطائف، العديد من الأنشطة التوعوية عن الإيدز ، ونشر المستشفى عبر شاشاته الإعلانية المواد التوعوية، فيما قدم أطباء المستشفى رسائل توعوية لمراجعي المستشفى تضمنت معلومات شاملة عن الإيدز والأعراض التي تدل عليه والأسباب والطرق التي تساهم في نقل الفيروس، والأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه.

وأبان المستشفى، أن أعراض فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) تختلف اعتمادًا على مرحلة العدوى، وهي العدوى الأولية والعدوى السريرية؛ موضحًا أن أبرز الطرق التي تساهم في نقل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)؛ عن طريق الدم وسوائل الجسم (السائل المنوي للرجل، والإفرازات المهبلية للمرأة)، ويكون ذلك عن طريق: الاتصال الجنسي، ونقل الدم، والمشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس، بالإضافة إلى انتقاله من الأم إلى الطفل إذا لم تتلقَ الأم العلاج المناسب خلال فترة الحمل، أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.