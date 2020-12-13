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بحضور 8 محافظين.. وزيرا الصحة والتنمية المحلية يبحثان احتياجات المستشفيات

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بحضور 8 محافظين.. وزيرا الصحة والتنمية المحلية يبحثان احتياجات المستشفيات بحضور 8 محافظين.. وزيرا الصحة والتنمية المحلية يبحثان احتياجات المستشفيات

مصراوي Masrawy

12:56 م الأحد 13 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وقنا.

جاء ذلك لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي في تلك المحافظات، ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات خلال الفترة الحالية والاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

حضور الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة وممثلين من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الوضع الصحي بالمحافظة واستقرار الأوضاع الصحية والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ورفع كفاءة كافة المستشفيات المركزية والعامة وخاصة مستشفى الصدر والحميات وتطوير الغازات بهما وتوصيل الاكسجين لجميع المستشفيات لخدمة غرف العناية المركزة، بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الاكسجين لبعض الوحدات الصحية بالقرى والنجوع.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي إنه تم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، موجهاً بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر، وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين

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مصراوي Masrawy

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