محافظ شمال سيناء يضع حجر أساس دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم:

وضع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه السيد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، حجر الأساس لمبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام "بنين" في حي العبور بالعريش.

وأكد المحافظ أن المبني الجديد على مساحة ١٦٨ متر مربع، بواقع 12 مترًا في 14 مترًا، ويتكون من طابقين، يضم الأرضي مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثاني 3 غرف وغرفة للنشاط وصالة للاستقبال ومطبخ و٣ دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

أضاف المحافظ، أن تكلفة إنشاء المبني تبرع بها رجال الأعمال، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال بشمال سيناء في خدمة المجتمع المحلي ورعاية الأيتام.