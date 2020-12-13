صور من داخل استراحة محافظ المنوفية خلال تعقيمها بعد إصابته بكورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، عن بدء فريق تابع للمديرية في أعمال تطهير مبنى استراحة محافظ المنوفية في مدينة شبين الكوم، ورشها بالمبيدات، فضلاً عن تطهير ديوان عام المحافظة.

وأصيب محافظ المنوفية، قبل 3 أسابيع بفيروس كورونا المستجد، ومعه 5 موظفين في مكتب السكرتارية الخاص به، وخضع الجميع للعزل المنزلي، فيما انتقل المحافظ لاستراحته في شبين الكوم.

وتواصل الأجهزة المعنية إجراءات مواجهة فيروس كورونا في جميع المصالح والمنشآت الحكومية، وتطبيق ما جاء في إرشادات وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزارء.