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تسليم الدفعة العاشرة من وحدات الإسكان الاجتماعي في العريش بشمال سيناء

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تسليم الدفعة العاشرة من وحدات الإسكان الاجتماعي في العريش بشمال سيناء تسليم الدفعة العاشرة من وحدات الإسكان الاجتماعي في العريش بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

12:00 م الأحد 13 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن اللواء مصطفى محمد، رئيس مدينة رفح، تسليم الدفعة العاشرة من وحدات الإسكان الاجتماعي، بـ5 عمارات في حي السبيل جنوب مدينة العريش، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى غد الاثنين.

وأوضح رئيس مدينة رفح أن ذلك يشمل ما تبقى من العمارات بداية من رقم 1 حتى رقم 50، ليصبح بذلك إجمالي ما جرى توزيعه 1176 شقة من الإسكان الاجتماعي بمشروعات المحافظة في مدينة العريش على أهالي مركزي الشيخ زويد ورفح.

وأكد المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أن مشروع الإسكان الاجتماعي في شمال سيناء من أهم مشروعات الإسكان التي وفرتها الدولة لتأمين حاجة الأهالي من المساكن.

وقال إن المشروع الكائن في حي السبيل، يضم 89 عمارة سكنية، بإجمالي 2136 وحدة مكونة من 3 غرف وصالة حمام ومطبخ، وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية 90 متر مسطح، ويضم مدرسة تعليم أساسي وأسواقًا تجارية داخل الموقع، ومسجد وحضانة وملاعب رياضية.

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