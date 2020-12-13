ساويرس ينتقد هجوم العدل على صورة ميدو مع الخطيب: تعصب أعمى

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، هجوم مدحت العدل على صورة أحمد حسام ميدو والتي ظهر فيها رفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال مدحت العدل، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، إن توقيت صورة أحمد حسام ميدو مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استفزت مشاعر الجماهير.

وأوضح ساويرس عبر حسابه على تويتر، الأحد،: "ده مثال الفكر المتخلف والتعصب الأعمى.. دي رياضة مش معركة حربية.. برافو يا ميدو".

واشتعلت معركة كلامية شهدت تجاوزات متبادلة بين أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومديره الفني الأسبق، وأمير مرتضى منصور نجل رئيس النادي الأبيض "الموقوف"، المشرف العام السابق على فريق كرة القدم.

وبدأت شرارة الأزمة بعد نشر ميدو لصورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ليعلق أمير مرتضى منصور على حسابه الشخصي عل نفس المنصة" إلى مزبلة التاريخ" دون الإشارة للأول.

وتعرض مهاجم الزمالك الذي يلقب بـ "العالمي" لهجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صورته مع الخطيب ليعلق :"بتشتم من امبارح أنا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب، الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وأن احنا بيننا حرب، الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الألكترونية والتريندات، الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك ".