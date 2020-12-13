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بعد فرض طوق أمني حولهما.. أول تعليق لمحافظ الإسكندرية بشأن "عقاري محرم بك"

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بعد فرض طوق أمني حولهما.. أول تعليق لمحافظ الإسكندرية بشأن "عقاري محرم بك" بعد فرض طوق أمني حولهما.. أول تعليق لمحافظ الإسكندرية بشأن "عقاري محرم بك"

مصراوي Masrawy

11:22 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة تداعيات تصدع عقارين، مأهولين بالسكان، بمنطقة محرم بك بحي وسط.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

انتقل مسئولي حي وسط الإسكندرية وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقارين.

وتبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول مكون من أرضي و11 طابقا، بناء عام 2002، والثاني مكون من أرضي و14 طابقا، بناء عام 2011.

وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع رقم ١٧ مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له ١٠ قرارات إزالة حتى الطابق الحادي عشر منذ عام ٢٠٠٢.

وأشار الشريف، إلى أن العقار الثاني رقم ٩ مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له ١٦ قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام ٢٠١١.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة السكان والعقارات المجاورة.

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