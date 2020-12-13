لا تقتربوا.. الإسكندرية تفرض طوقًا أمنيًا في محيط "عقاري محرم بك" - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة الابتعاد عن محيط عقاري محرم بك بعد تصدعهما وانفصالهما عن بعضهما، ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم، وحفاظًا على سلامتهم.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

انتقل مسئولي حي وسط الإسكندرية وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني في محيط العقارين، وتحذير المواطنين من الاقتراب منهما.

تبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول مكون من أرضي و11 طابقًا، بناء عام 2002، والثاني مكون من أرضي و14 طابقًا، بناء عام 2011.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة السكان والعقارات المجاورة.

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