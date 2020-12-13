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طبيب أمريكي أشاد به بايدن يُطرد من عمله بسبب "تغريدة كورونا"

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طبيب أمريكي أشاد به بايدن يُطرد من عمله بسبب "تغريدة كورونا" طبيب أمريكي أشاد به بايدن يُطرد من عمله بسبب "تغريدة كورونا"

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن طبيب أمريكي مخضرم في طب الطوارئ بولاية أريزونا، أنه تعرض للطرد من عمله، بسبب تغريدة حذر فيها من خطورة أزمة المستجد على الولاية، وراجت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور كليفون جيلمان، الذي أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخبرته مؤخرًا، لصحيفة "أريزونا ريبابليك"، إنه فُصِل دون سابق إنذار من مركز "يوما" الطبي الإقليمي في 23 نوفمبر الماضي، بعد انتشار تغريدته.

وعلى حسابه الشخصي بموقع تويتر، حذر جيلمان، الذي يعمل من خلال شركة توظيف للرعاية الصحية تسمى "إنفيجن هيلثكير"، من نطاق وشدة تفشي فيروس كورونا في أريزونا، في تغريدة أُعيد تغريدها ما يقرب من 30 ألف مرة وحازت على قُرابة 82 ألف إعجاب.

وفي 23 نوفمبر، كتب الطبيب الأمريكي، وهو جندي سابق في العراق، أنه أُبلغ بأنه "لم يعد هناك المزيد من أسِرّة العناية المركزة في الولاية"، بعد وصوله إلى عمله.

وتساءل: "أين الـ175 سريرا المُفترض أن تكون متاحة لوحدة العناية المركزة في أريزونا؟".

وأخبر جيلمان الصحيفة أنه تلقى مكالمة في اليوم التالي، لإبلاغه بأن المستشفى لا يريده أن يعود للعمل.

وقال الطبيب: "أبلغوني أن سبب ذلك هو التغريدات. لم أصدق ذلك لأن هذه كانت معلومات دقيقة نشرتها لإبلاغ مواطني ولاية أريزونا".

وقالت وزارة الخدمات الصحية في ولاية أريزونا في بيان، وقتذاك، إن توافر أسرّة العناية المركزة انخفض خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنها زعمت أنه لا تزال هناك سعة كافية.

وقالت الوزارة في نوفمبر الماضي إن هناك 176 سريرا متوفرا لوحدات العناية المركزة.

والخميس ذكرت صحيفة "أريزونا ميرور"، أن البيانات الصادرة عن الفيدرالية تشير إلى أن وحدات العناية المركزة في العديد من مستشفيات أريزونا تعاني حاليا نقصا في الموظفين، بينما وصلت المرافق الصحية الأخرى في أنحاء الولاية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى للمرضى.

وفي 5 نوفمبر، أصدر الحساب الرسمي للمرحلة الانتقالية الرئاسية لبايدن على تويتر، مقطع يظهر مكالمة بين الرئيس المنتخب وجيلمان.

وظهر بايدن وهو يشيد بالطبيب ويؤكد له أن عمله مميز في خط الدفاع الأول، وأنه سيدعمه في البيت الأبيض.

وكان جيلمان في بؤرة تفشي كورونا في نيويورك، حيث كان في الخط الأول لعلاج المصابين، قبل نقله لأريزونا في يونيو الماضي، بحسب صحيفة "بيزنس انسايدر".

وفي مقابلة سابقة مع "سي إن إن" الأمريكية، نُشرت قبل أسبوع، وصف جيلمان تجربته في الخطوط الأمامية أثناء جائحة كورونا بأنها "اسوأ بكثير من التواجد في العراق".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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