تفحم محتويات محل قطع غيار سيارات بالعمرانية.. والمعاينة: ماس كهربائى

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة العمرانية، دون إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في محل بالعمرانية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء علاء السعيد.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران خاصة مع كثافة الأدخنة، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

ونتج عن الحريق تفحم محتويات المحل بالكامل، ورجحت المعاينة الأولية وقوع ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.