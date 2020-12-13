أخبار عاجلة

"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية" -
دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص -
عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا -
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق -
وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين -
الكهرباء: 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع سوهاج في 6 سنوات -
استعدادًا لتسليمها.. مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات القاهرة الجديدة -
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تفحم محتويات محل قطع غيار سيارات بالعمرانية.. والمعاينة: ماس كهربائى

Print
تفحم محتويات محل قطع غيار سيارات بالعمرانية.. والمعاينة: ماس كهربائى تفحم محتويات محل قطع غيار سيارات بالعمرانية.. والمعاينة: ماس كهربائى

مصراوي Masrawy

11:15 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة العمرانية، دون إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في محل بالعمرانية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء علاء السعيد.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران خاصة مع كثافة الأدخنة، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

ونتج عن الحريق تفحم محتويات المحل بالكامل، ورجحت المعاينة الأولية وقوع ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية