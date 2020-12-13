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خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة

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خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة

مصراوي Masrawy

10:43 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

يعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة2020 ، خلال الساعات المقبلة .

ومن المقرر أن تجرى أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين تم قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع.

ومنذ فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة، تقدم الآلاف للالتحاق بصفوف "العيون الساهرة"، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

كما حرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وشدد وزير الداخلية على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وكانت أكاديمية الشرطة اعلنت عبر موقعها الالكترونى طريقة الاستعلام عن نتيجة الاختبارات عبر الرقم القومى والملف بالدخول على موقع وزارة الداخلية ثم اختيار اكاديمية الشرطة والاستعلام عبر الموقع.. .موقع وزارة الداخلية أو الدخول مباشرا للاستعلام عبر موقع موقع كلية الشرطة

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