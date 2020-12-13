سلمها إلى أهلها.. "أمن كفر الشيخ" يُعيد الطالبة المتغيبة منذ 8 أيام

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح رجال المباحث بمركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، في إعادة طالبة متغيبة منذ ما يقرب من 8 أيام، وتسليمها إلى ذويها.

كان العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، تلقى بلاغًا من حداد يقيم بإحدى قرى مركز دسوق، يفيد تغيب نجلته الطالبة في مدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، عن المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، وكيل الفرع، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، لكشف لغز تغيب الطالبة عن منزلها.

وفق تحريات فريق البحث الجنائي، أسفرت الجهود أن الطالبة المتغيبة "م.ا"، بمدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، كانت تقيم طرف إحدى صديقاتها في القاهرة، بسبب خلافات عائلية جعلتها تترك منزلها.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.