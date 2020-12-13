أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب بعد الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية

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"فيشر": خطوة تجسّد الإعلان "الجريء" الذي صدر عن " ترامب " مؤخرًا

اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة جديدة للمغرب، بعد اعترافها بسيادة الرباط الكاملة على الصحراء الغربية.

وكشف السفير الأمريكي لدى المغرب، ديفيد فيشر، أمس السبت، عن الخريطة الجديدة؛ وفق ما ذكرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، قائلًا: "يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميًّا من قِبَل الحكومة الأمريكية"؛ وذلك بعد يومين من اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على صحرائه.

وأكد السفير الأمريكي لدى المغرب، أن هذه الخطوة تجسّد الإعلان الذي وصفه بـ"الجريء" الذي صدر عن ترامب باعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؛ وفقًا للوكالة.

وأشار "فيشر" إلى أن هذه الخريطة ستقدم كهدية للعاهل المغربي، كنوع من الاعتراف بقيادته "الجريئة" ودعمه المتواصل للعلاقات بين الرباط وواشنطن، وقام السفير بالتوقيع على الخريطة؛ وفقًا للوكالة.

وكان ترامب قد أعلن اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؛ في حين طبّعت الرباط علاقاتها مع إسرائيل الخميس.