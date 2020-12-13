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"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
الكهرباء: 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع سوهاج في 6 سنوات
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
استعدادًا لتسليمها.. مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات القاهرة الجديدة
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
بعد وصول لقاح كورونا إلى مصرهل ستسارع بالحصول على اللقاح ستنتظر حتى ترى النتائج لن تأخذ اللقاح
فيديو
Mbc مصر
الأحد 13 ديسمبر 2020 10:21 صباحاً
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