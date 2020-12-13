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منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في نيجيريا

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منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في نيجيريا منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في نيجيريا

مصراوي Masrawy

10:13 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون على مدرسة متخصصة في الدراسات العلمية، يدرس فيها نحو 800 طالب من أبناء ولاية كاتسينا غربي نيجيريا، مما أسفر عن اختفاء مئات التلاميذ، فيما تواصل القوات الحكومية بحثها عنهم بدعم من الطائرات .

وأكدت المنظمة في بيان لها، الأحد، أن استهداف وترويع الآمنين، وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف دين الإسلام، بل ويخالف كل الأديان التي دعت إلى حفظ النفوس وصيانة الأرواح، وقد قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... ".

وأضافت أن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق).

وشددت على أنه لا بد من التصدي الحازم للإرهاب، لأنه وباء فتاك يودي بالمجتمعات، ولأنه لا يرعى حرمة دين أو وطن، ولا يبالي بكبير أو صغير، بل يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد في كل مكان وزمان.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص المواساة للشعب النيجيري وحكومته، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

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