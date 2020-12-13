صحة الوادي الجديد: إعدام أغذية فاسدة والتفتيش على 123 منشأة تجارية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن إعدام أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية لتفتيش منشآت ومحلات تجارية في حملات موسعة مشتركة مع الجهات الأمنية.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ حملات موسعة على الأسواق لمراقبة جودة السلع وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وجرى إعدام 36 لتر و130 كجم، أغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتفتيش 123 منشاة تجارية تقدم أغذية متنوعة في حملة تضمنت مراكز المحافظة الخمسة.

ولفت محروس إلى، ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وقسم رقابة الأغذية، وجرى تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف محروس، أن المديرية شنت حملة تفتيش على 123 منشأة تجارية تقدم أغذية متنوعة، لمتابعة جودة المعروض من أغذية للمواطنين، كما جرى تحرير 35 محضر لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين، بسبب عدم حمل شهادات صحية لمقدم هذه الأغذية.

وأشار إلى، أن الكميات التي جرى إعدامها تنوعت ما بين خضار طازج، لحوم مصنعة ومخبوزات وحلويات مختلفة الأنواع وزيوت طعام ومياه غازية، جرى ضبطها في حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية وأسواق في مدن وقرى المراكز الإدارية الخمسة.