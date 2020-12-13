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العثور على جثة شاب طافية في ترعة بسوهاج

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العثور على جثة شاب طافية في ترعة بسوهاج العثور على جثة شاب طافية في ترعة بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:57 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، اليوم السبت، جثة شاب طافية في ترعة بناحية قرية أولاد نصير.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوجود جثة طافية بترعة السوهاجية بناحية أولاد نصير دائرة المركز.
تبين أن الجثة للمدعو "عبدالنبي. ح" 21 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز، جرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام.
كشفت التحريات أنه أثناء سير المذكور على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط بها، ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، بينما حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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