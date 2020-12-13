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صور.. فحص 737 مواطنًا خلال قافلتين طبيتين في الوادي الجديد

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صور.. فحص 737 مواطنًا خلال قافلتين طبيتين في الوادي الجديد صور.. فحص 737 مواطنًا خلال قافلتين طبيتين في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

09:49 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ قافلتين علاجيتين مجانية في مركزي الخارجة وباريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن القافلة الأولى جرى تنفيذها في الوحدة الصحية بقرية فلسطين بمركز الخارجة والمقيمين بها والقرى المجاورة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 325 مواطنًا على مدار يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري، بينما جرى تنفيذ القافلة الثانية بمقر الوحدة الصحية لقرية جدة بمركز باريس وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 412 مواطنًا على مدار يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري، وتضمنت القافلتان تخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت إلى، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

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