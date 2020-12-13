رفع 1200 طن مخلفات وقمامة في الخارجة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن رفع 1200 طن قمامة من مخلفات صلبة وزراعية في حملات نظافة موسعة على مدار شهر نوفمبر الماضي، من خلال منظومة النظافة الجديدة، بالتعاون مع قسم النظافة بالمركز.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، تنفيذ سلسلة حملات نظافة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز من خلال قسم النظافة وتحسين البيئة وبالتنسيق مع شركة متخصصة في أعمال النظافة تتولي أعمال الجمع تمثل المنظومة الجديدة التي تتولى أعمال النظافة في المركز.

وأضاف "الطماوي"، أنه جرى رفع 40 طن يوميا من مخلفات منزلية وملفات نباتية وزراعية تمثلت في مخلفات نخيل وأشجار إلى المقالب العمومية، بمنطقتي الكيلو 10 على طريق "الداخلة – الخارجة" والكيلو 25 بنفس الطريق، والتخلص منها بشكل بيئي آمن.

وفي ذات السياق، كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، مسؤول منظومة النظافة والمتابعة الميدانية وإدارة البيئة، بمتابعة حملة تجميل المدينة بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتوفير بيئية نظيفة ترتقي إلى مستوى المدينة السياحية والوفود الزائرة لها.