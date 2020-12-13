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ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
نيويورك تايمز: عنصر طبي ثان في ألاسكا يحتاج مساعدة طبية عاجلة بعد لقاح فايزر
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
جانتس: القدس لن تقسم لكن هناك متسع لعاصمة فلسطينية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
الإليزيه: رئيس الوزراء سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
"6 نعوش".. تشييع جنازة ضحايا حادث التصادم الدموي بسوهاج- صور
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
بالصور.. كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
رفع 72 ألف و781 طن قمامة من مقالب المنوفية- صور
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
صحتك بالدنيا | حلقة خاصة عن مشاكل سقوط الشعر بدون سبب | حلقة كاملة
مصر
CBC Egypt
الأحد 13 ديسمبر 2020 10:08 صباحاً
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