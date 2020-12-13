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تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 104710 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت خروج 211 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104710 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 121089 حالة، من ضمنهم 104710 حالات تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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