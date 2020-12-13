نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح فريق طبي في مستشفي سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، في إجراء أول عملية ولادة لمريضة تعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن السيدة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أنجبت أنثى كاملة النمو، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية، أثناء عملية الولادة.

وقال مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، إن المولودة، والأم حالتهما الصحية جيدة، وتحت الرعاية الطبية بالمستشفى، وشدد على تقديم كافة الخدمات الطبية لهما.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة، الأطباء (صلاح زغلول، مدير المستشفى، ومالك رمضان إمام، أخصائي النساء والتوليد، ومحمود عبدالوهاب غنيم، طبيب النساء والتوليد، وكريم حسن الشافعي، طبيب النساء والتوليد، وشيماء سليمان، أخصائية طب الأطفال)، وعضوتي هيئة التمريض، مروة عبدالفتاح، وأسماء حمدين.

