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"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة

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"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة "الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة
أكد أنه ستكون هناك دراسة لها تراعي بعض الملاحظات التي ذُكرت سابقًا

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، المجالس البلدية لأمانة الطائف والبلديات المرتبطة بمحافظة الطائف، ضمن زيارته التفقدية لمحافظة الطائف يوم أمس السبت.

وأبدى رئيس المجلس البلدي لبلدية تربة الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، للوزير، رغبتهم في تطوير لوائح عمل المجالس البلدية، مشيرًا إلى متطلبات المجلس البلدي بتربة دعم المشروعات بالمحافظة وتشجيع الاستثمار من رجال الأعمال بتسهيل الإجراءات لجلبهم بالاستثمار بالمحافظة.

وأكد "الحقيل" خلال اللقاء ضرورة تطوير العمل في المرحلة القادمة، وسيكون هناك دراسة لها تراعي بعض الملاحظات التي ذكرت في المرحلة السابقة، لتقديم مرحلة جديدة تحقق الكثير من طموحات عمل المجالس البلدية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية الطائف أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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