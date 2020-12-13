​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالمقر الجديد لمكتبة الأزهر المركزية، السبت، الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل للحضارة والإبداع، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، آلاء بكير بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتبة الأزهر عبد المجيد أحمد.

وقال عفيفي، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الآثار والسياحة بشأن متحف مكتبة الأزهر المركزية لإبداء الرأي الفني في تنفيذ المتحف ونظام العرض المتحفي المتبع، خصوصًا مع انتهاء أعمال تنفيذ مشروع مكتبة الأزهر الشريف، وتمهيدًا لبدء العمل بها وإفادة الباحثين.

وناقش مع الوفد الطرق المُثلى لعرض المخطوطات النادرة الموجودة بمكتبة الأزهر الشريف، حتى يمكن الاستفادة بها، وإتاحة عملية الاطلاع عليها خدمة لطلاب العلم والباحثين، مع ضرورة المحافظة عليها باعتبارها جزء من التاريخ الإنساني، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب.