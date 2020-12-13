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"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات

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يتيح للفنيين استعراض منشورات الصيانة فورًا.. وأكثر فاعلية ويختصر الوقت والجهد

تمكنت مهندسات سعوديات، يعملن في الشركة لصيانة الطائرات، من تطوير نظارات الواقع المعزز؛ حتى يتمكن الفنيون من استعراض منشورات الصيانة بشكل فوري، وأكثر فاعلية، وتختصر الوقت والجهد.

وأوضحت الأميرة المهندسة مها آل سعود في حديثها للنشرة على القناة أن الواقع المعزز أصبح له استخدامات في الكثير من المجالات، كالترفيه والمطاعم والسناب شات والألعاب الإلكترونية.. وتمت دراسة كيفية استخدام الواقع المعزز في مجالات هندسة الطائرات، ويعمل عليه الفني بدلاً من الطرق التقليدية التي يوجد بها نسبة خطأ، ومجال الطيران لا يتحمل أي نسبة أخطاء. وقمنا بتطوير هذا النظام من الطرق التقليدية إلى طريقة رقمية إلكترونية باستخدام النظارات الذكية.

وأضافت الأميرة المهندسة مها آل سعود: يمتاز نظام الواقع المعزز بالاتصال عن بُعد بالخبراء. ويستطيع الفني أن يقوم بعمله، ويتم تسجيله بفيديو، ويشارك مع المدقق، ويشاهده في أي وقت. وكذلك ضمن الامتيازات يستطيع المدقق متابعة عمل الفني، ويصلح بعض الأخطاء. كما تستطيع النظارة أن تتعرف على الأشياء والأجهزة.

من جانبها، أشارت إحدى المهندسات إلى أن الواقع المعزز يحول التعليمات إلى نموذج متحرك؛ إذ يرى المهندس تعليمات الصيانة مكتوبة ومرسومة ومتحركة؛ ما يختصر الوقت.

وأضافت بأن الابتكار الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط يمكِّن مهندس الصيانة من التواصل مع أحد الخبراء مباشرة، ويساعده في التعرف على المشكلة والحل.

وبيّنت أن الصيانة في السابق كانت تتم من خلال استعراض المنشورات الورقية التي تتضمن التوجيهات الفنية.

الأميرة مها آل سعود صيانة الطائرات الواقع المعزز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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