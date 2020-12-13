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نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل

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السائق السعودي يزيد الراجحي في المركز الرابع

نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في

حقَّقَ السائق القطري ناصر بن صالح العطيَّة، أسرع توقيتٍ في المرحلةِ الثانية والأخيرة من باها حائل تويوتا الدولي 2020، التي أُقيمت اليوم قُرب بلدة الجُبّة واتجهت نحو الغرب من مدينة حائل، ومن ثم قطعَت مسارًا دائريًا عبر الصحراء ينتهي قُرب بلدة قنا، بمسافة إجمالية 275.54 كيلومترًا ليحسم بذلك لقب الجولة الرابعة من للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها".

وجاء المركز الثاني من نصيب السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب, وحقق السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل المركز الثالث, أما المركز الرابع فجاء من نصيب السائق السعودي يزيد بن مُحمّد الراجحي.

وتقدَّمَ السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف على مُنافسه الهولندي بِرنهارد تين برينكي وأنهيا الباها في المركزين الخامس والسادس، حيث تأجَّل حسم اللقب بينهما إلى الجولة الثانية من "رالي حائل تويوتا الدولي 2020" الذي سيُقام في الفترة ما بين 14 و 16 ديسمبر.

وفي فئة "تي 3" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية، تراجع السائق السعودي صالح السيف إلى المركز الثامن في الترتيب العام، خلف السائق الروسي دِنيس كروتوف، مع ذلك حافظ السائق السعودي على تألُّقه وأدائِهِ في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، وأحرز الفوز بلقبها في مركبته "كان – أم".

أما في فئة الدرّاجات النارية فقدَّم الدرّاج الفرنسي أدريان فان بيفِرِن أداءً قويًا لليوم الثاني على التوالي، حيث حقق في هذه الفئة المركز الأول, فيما حل الدرّاج البولندي كونراد دابروفكسي ثاني الترتيب, وجاء الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم ثالثًا في الترتيب العام.

وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، أنهى الدرّاج السعودي رياض الشمري المرحلة الأول لليوم الثاني على التوالي، ليُحرز بالتالي لقب هذه الفئة للمرة الثانية في مسيرته، وذك على درّاجة ياماها، فيما أنهى الدرّاج عبد المجيد الخُليفي، الرالي ثانيًا، ووليد الناهض ثالثًا.

نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في

نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في

نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في

نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في

كأس العالم للراليات الصحراوية رالي باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ حائل يزيد الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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