في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة

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في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الهلال (متصدر الدوري – 19 نقطة) بضيفه الوحدة (المركز الـ 14 - 6 نقاط)، وذلك عند الساعة الـ7:45 مساء على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الهلال يخوض اللقاء وسط غياب الإيطالي "جيوفينكو" بداعي الإصابة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة. كما يواصل الحارسان عبد الله المعيوف وحبيب الوطيان العلاج التأهيلي.

ويخوض الأزرق اللقاء وعينه على النقاط الثلاث من أجل توسيع الفارق بينه وبين أقرب مطارد له (الأهلي والشباب).

وفي المقابل يأمل الوحدة بالعودة لسكة الانتصارات عبر الباب الكبير، والهروب من مراكز المؤخرة التي تزعجه هذا الموسم.الهلال الوحدة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين