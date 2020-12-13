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مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية"

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مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية"

مصراوي Masrawy

11:54 م السبت 12 ديسمبر 2020

بروكسل - (د ب أ)

لا تزال المحادثات جارية في بروكسل، بشأن مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، لكنها "لا تزال صعبة للغاية"، بحسب مصادر مقربة من دوائر التفاوض البريطانية مساء اليوم السبت.

ويكاد الموعد النهائي الذي حددته بريطانيا بيوم الأحد ينفد، حيث من المتوقع أن يقرر الجانبان ما إذا كان سيتم المضي قدما في المحادثات أو قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهي نتيجة كانت تعتبر مجرد احتمال بعيد.

وقالت المصادر: "من المحتمل إجراء مزيد من المناقشات هذا المساء وغدًا".

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، غدًا الأحد كما هو مخطط.

وأكدت المصادر أن موقف رئيس الوزراء البريطاني ما زال كما هو، وهو أن أي صفقة يجب أن تكون عادلة وتحترم مبادئ السيادة والسيطرة.

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