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يتقدمهم "فهد بن جلوي" .. فريق ملف الرياض 2030 يصل إلى مسقط

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يتقدمهم "فهد بن جلوي" .. فريق ملف الرياض 2030 يصل إلى مسقط يتقدمهم "فهد بن جلوي" .. فريق ملف الرياض 2030 يصل إلى مسقط
سيتم اختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية

يتقدمهم

وصلت بعثة ملف الرياض 2030 إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم, يتقدمهم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية مدير عام الملف، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في دورتها التاسعة والثلاثين التي ستشهد تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 يوم الأربعاء 16 ديسمبر, حيث كان في وداع البعثة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الملف, الذي سيلتحق بها غدًا.

وأكّد الأمير فهد بن جلوي أن ملف الرياض 2030 لاحتضان دورة الألعاب الآسيوية سيغير من الشكل الرياضي في المملكة العربية السعودية وقارة آسيا، ويساعد في تطوّر الحركة الأولمبية ويُسهم في تحقيق أهدافها.

وقدم "ابن جلوي" الشكر لسلطنة عمان الشقيقة وللجنة الأولمبية العمانية على الحفاوة والاستقبال، كما شكر المجلس الأولمبي الآسيوي على التنظيم، مشيرًا إلى أن هذه فرصة سانحة بالنسبة لنا لنظهر للعالم استعدادنا التام لاحتضان القارة الصفراء في قلب المملكة، وتقديم عمل يليق باسم الوطن ودورة الألعاب الآسيوية بلاعبيها وجماهيرها على حد سواء.

يتقدمهم

يتقدمهم

يتقدمهم

يتقدمهم

نهائيات كأس آسيا 2027 كأس آسيا وزارة الرياضة الأمير فهد بن جلوي الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل السعودية عمان مسقط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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