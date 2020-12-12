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محكمة أمريكية ترفض دعوى لإلغاء نتائج ولاية ويسكونسن التي فاز بها بايدن

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محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب لإلغاء نتائج ولاية ويسكونسن التي فاز بها بايدن محكمة أمريكية ترفض دعوى لإلغاء نتائج ولاية ويسكونسن التي فاز بها بايدن

مصراوي Masrawy

09:32 م السبت 12 ديسمبر 2020

وكالات:
رفضت محكمة في ويسكونسن الأمريكية، دعوى للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، لإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر في ولاية ويسكونسن، والتي فاز بها منافسه جو بايدن، بسبب "نقص الأدلة".
وقال قاضي فيدرالي أمريكي، بريت لودفيج، اليوم السبت "لأن المدعي (ترامب) فشل في إظهار خروج واضح عن توجيهات الهيئة التشريعية لولاية ويسكونسن، يجب رفض شكواه".
وفقًا للنتائج الأولية للجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن ، فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالولاية بأكثر من 20 ألف صوت. أكدت إعادة فرز الأصوات لأكبر مقاطعتين في الولاية انتصار بايدن ، الرئيس المفترض.
وكان ترامب، خسر أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر، في الوقت الذي يشكك فيه ترامب في أكثر من مناسبة بصحة تلك الانتخابات ورفع أكثر من دعوى في ولايات عدة بتهمة تزوير النتائج.

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