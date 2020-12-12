مصدر: القبض على حاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان

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مصراوي Masrawy



القاهرة - مصراوي

قال مصدر أمني، إنه تم القبض على الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل، من منزله في منطقة القاهرة الجديدة.

وأضاف المصدر الأمني -فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، مساء السبت أن "عبد اللطيف" يخضع أمام جهات التحقيق في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت الأجهزة الأمنية في الأيام القليلة الماضية، ألقت القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، في حكومة هشام قنديل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.