شاهد .. فنانة سعودية تبدع في رسم "فهد بن سلطان" على لوحة من الورد

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بمناسبة التمديد له أميرًا لمنطقة تبوك.. واستغرق عملها 16 يومًا

أبدعت فنانة سعودية من منطقة تبوك في رسم صورة للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على لوحة من الورد "بورتريه"، بمناسبة التمديد له أميرًا لمنطقة تبوك.

وقالت الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني لـ"سبق"، إن رسم صورة لأمير منطقة تبوك من الورد "هاجس يراودها منذ فترة" لارتباط تبوك بالورد، وقد أسميت لوحتي الفنية بـ"أمير الورد"، مشيرةً إلى أن الرسم بالورد صعب جدًا، وتحتاج إلى عمل شاق وجهد مضاعف لتكون الصورة أشبه بالحقيقية"، مضيفة أنَّ الرسمة استغرقت منها ١٦يومًا، حيث تمَّ التحضير لها ورسمها على قماش مشدود ومن ثم تحديد ألوان الورود وتثبيتها حتى يتم تحديد الملامح والإعداد لها حتى تمَّ تنفيذها.

ونوهت" القرعاني" بالدعم اللامحدود الذي يوليه سمو أمير تبوك لأبناء المنطقة في شتى المجالات، وأن هذا العمل هو ثمرة دعم سموه لها، إلى أن الرسومات التي تأتي من طبيعة المكان لها قراءات مختلفة، بعضها فيها إيحاءات من العمق والشفافية والاندفاع وغيرها، وأن المواد المستخدمة في الرسمة هي من الورد الطبيعي المنتج من مزارع المنطقة.

وأكدت "القرعاني" في ختام حديثها، أن للفن التشكيلي خصوصيات فكل فنان ينفرد بلمساته وإبداعاته ونظراته في الجانب الفني، وأيضًا بحسب موهبته ومهاراته وطريقة عرض أفكاره، إضافة إلى أسلوبه الفني، ومعالم اطلاعه ودراسته للفن الذي ينتهجه ويتبعه، حتى إنجاز اللوحة نهائيًا.

أمير تبوك الأمير سلطان بن فهد