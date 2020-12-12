"مرور الداير" يقيم حفل توديع للمتقاعدين والمنقولين

★ ★ ★ ★ ★

أقام مرور محافظة الداير بمنطقة جازان، بحضور مدير قسم مرور الداير الرقيب أول أحمد بن موسى المالكي، حفل تكريم للمتقاعدين والمنقولين من القسم العام الحالي 1442هـ؛ تقديراً وعرفاناً لما بذلوه من جهد وتفانٍ طيلة فترة عملهم، وذلك مساء أمس الجمعة الموافق 1442/4/26ه‍.

بدأ الحفل بكلمة لمدير القسم، شكر فيها الزملاء على جهودهم وخدماتهم طوال فترة عملهم، مبينًا أن الحفل ما هو إلا عرفان بدور المتقاعدين والمنقولين ممن أخلصوا، وبذلوا وأدوا المهام والواجبات التي كلفوا بها في خدمة دينهم ثم ملكهم ووطنهم، طيلة خدمتهم العملية.

وقدّم "المالكي" شهادات الشكر والتقدير والهدايا المقدمة لزملائه المتقاعدين والمنقولين، قبل أن يتناول الجميع وجبة العشاء المعدة بتلك المناسبة.