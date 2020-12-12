الهلال بطل بطولة المملكة المفتوحة الـ 45 على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

★ ★ ★ ★ ★

الاتحاد ثانيًا وحراء ثالثًا والرائد رابعًا

توَّج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، الدكتور إبراهيم القناص، أبطال بطولة المملكة المفتوحة الـ 45 على كأس وزير الرياضة للكاراتيه للأندية في منافسات الكاتا والقتال الفردي والجماعي للدرجة الأولى، التي اختُتمت اليوم السبت على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب السعودي للكاراتيه، ومنسوبي الاتحاد.

وتُوج نادي الهلال بطلاً للبطولة بعد تصدُّره الترتيب بـ 125 نقطة، وجاء نادي الاتحاد في المركز الثاني بـ 65 نقطة، ونادي حراء في المركز الثالث بـ 45 نقطة، ونادي ضمك في المركز الرابع بـ25 نقطة.

الهلال بطولة المملكة المفتوحة كأس وزير الرياضة للكاراتيه الاتحاد السعودي للكاراتيه