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"الزراعة": اختتام برنامج تدريبي لطلبة كلية علوم المنصورة في "التكنولوجيا الحيوية"

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"الزراعة": اختتام برنامج تدريبي لطلبة كلية علوم المنصورة في "التكنولوجيا الحيوية" "الزراعة": اختتام برنامج تدريبي لطلبة كلية علوم المنصورة في "التكنولوجيا الحيوية"

مصراوي Masrawy

07:55 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية الأولى لطلبة الفرقة الثالث بكلية العلوم بجامعة المنصورة، ضمن البرنامج التدريبي التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها بعنوان "الطرق التشخيصية الجزيئية الحديثة".

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، في بيان له السبت، إن الدورة تأتي في إطار البرنامج التدريبي العملي لطلاب الكليات العلمية، واستمرارًا لتنفيذ الدور التثقيفي والتوعوي والترشادي والمجتمعي للوزارة، للمساهمة في تأهيل الطلبة وحديثي التخرج لسوق العمل، ورفع كفاءتهم وبناء قدراتهم في جميع التخصصات العلمية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال شاهين، إن هذه الدورة تعتبر، الدورة التدريبية الأولى التىيتم تنفيذها بالمشاركة مع قسم البيوتكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم، لافتا الى انه من المقرر ان يتبعها دورات أخرى لرفع قدرات الخريج للعمل فى مجال البيولوجيا الجزيئية، باعتباره أحد اهم التخصصات التى تميز فيها المعهد.

وأضاف مدير معهد بحوث صحة الحيوان، أنه يتم حاليا تدريب مجموعات اخرى من حديثى التخرج من كليات الزراعة والطب البيطرى فى 10 معامل فرعية تابعة للمعهد بالمحافظات على تخصصات علمية مختلفة تعود بالفائدة على سوق العمل، ضمن الدور الارشادى والتوعي والتثقيفي والمجتمعى المنوط به للمعهد فى جميع المحافظات.

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