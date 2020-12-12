"التنبؤ بالفيضان" يكشف خرائط سقوط الأمطار وشدتها في 3 أيام

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشرات نماذج التنبؤ خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر الجاري.

اليوم 12 ديسمبر:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

يوم 13 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

يوم 14 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى داخل سيناء.

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