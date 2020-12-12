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التحالف: التزام اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

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التحالف: التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض التحالف: التزام اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

مصراوي Masrawy

07:42 م السبت 12 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) الذي تقوده المملكة العربية ، التزامه التام من اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له مساء اليوم السبت، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

كما أكد التحالف أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".

وأكد التحالف أن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف".

كما شدد التحالف على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

يذكر أن مصدرًا مسؤولاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن كان صرح أول أمس الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرًا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وبدأت الجمعة بمحافظة أبين جنوبي اليمن، أولى خطوات سحب القوات ضمن عملية الانسحابات العسكرية المتبادلة بموجب اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

ويأتي هذا الانسحاب عقب تواتر أنباء عن قرب إعلان الحكومة المرتقبة عقب التوصل لتفاهمات بين الحكومة والمجلس الانتقالي على الترتيبات الأخيرة قبيل الإعلان عنها بشكل رسمي.

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