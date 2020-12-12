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"التركي" يطالب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بتحمل المسؤولية وتحميل تطبيقي "توكلنا" و "تباعد"

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لضمان سلامتهم ومن حولهم

عقدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة مؤتمرا صحفيا استثنائيا حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وشدد المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور خالد التركي على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك لتفادي إيقاف المهرجان من قبل الجهات المعنية، والتي تراقب مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وطالب "التركي" الزوار والمشاركين في المهرجان بتحمل المسؤولية وتحميل تطبيقي "توكلنا" و "تباعد"؛ لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم.

ورفع المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور خالد التركي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفير لقاح فيروس كورونا مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، إضافةً لما تحظى به نسخة المهرجان الخامسة من دعم واهتمام تمثل في توجيه القيادة بإقامة المهرجان في موعده المحدد رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.

وأكد "التركي" أن إقامة مهرجان المؤسس بذلك المستوى من التنظيم يعد نجاحًا استثنائيًا نفخر به في المملكة ولله الحمد، وهذا ما أشادت به الأوساط المحلية والدولية، حيث عملت إدارة المهرجان منذ اليوم الأول على تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأضاف "التركي": "الجهات الحكومية تعمل كمنظومة متكاملة منذ انطلاقة المهرجان وحتى اليوم وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع، حيث قامت وزارة الصحة بحملة للتطعيم من الإنفلونزا الموسمية، فيما تقيم الجهات الأمنية في المناطق المحيطة بالمهرجان نقاط مراقبة لقياس درجات الحرارة، والتأكد من ارتداء الجميع للكمامات، والتزامهم بالإجراءات قبل دخولهم المهرجان".

وأشار إلى أن الجهات الأمنية قامت بجولات تفتيشية خلال الأيام الماضية ورصدت عددًا من المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق العقوبات المقررة بحقهم، والتي تشمل غرامة مالية بقيمة ألف
ريال لعدم ارتداء الكمامة.

ودعا "التركي" المشاركين في المهرجان وزواره إلى الابتعاد عن مناطق التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامة بحيث تغطي الأنف والفم بالكامل، إضافة لترك مسافة بينهم والآخرين.

وتستمر فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى الرابع عشر من يناير المقبل، حيث تنطلق اليوم الأحد منافسات كأس النادي (إنتاج) للألوان (الشقح والحمر والصفر والوضح والشعل).

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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