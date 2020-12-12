إغلاق 5 مستودعات مخالفة في "عمرة مكة"

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بسبب غياب الترخيص ووسائل السلامة

أغلقت وكالة البلديات، خمسة مستودعات مخالفة، ضمن نطاق بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، إن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط المستودعات المخالفة، والتي يتم بداخلها تصنيع وتخزين الدواليب والأثاث.

وأضاف أنه تم إغلاق المستودعات، غير المرخصة والتي تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "قدح" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة