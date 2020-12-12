في مباراة شهدت 6 أهداف.. الاتفاق يمطر شباك ضمك برباعية

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تغلب الاتفاق على ضيفه فريق ضمك بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

جاءت أهداف الشوط الأول قبل نهايته، حيث أحرز نعيم سليتي هدفين للاتفاق عند الدقيقة 37 بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة استقرت فيالشباك وأتبعها "سليتي" بتسديدة أخرى من داخل المنطقة محرزاً الهدف الثاني لفريقه، وذلك عند الدقيقة 39. بينما قلص زيلايا النتيجة لضمك في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق أفضليته في اللقاء وترجم محمد الكويكبي الأفضلية الاتفاقية بإضافة هدف ثالث عند الدقيقة 79 بتسديدة زاحفة سكنت المرمى، قبل أن يختتم حامد الغامدي الرباعية الاتفاقية عند الدقيقة 85، فيما أضاف زيلايا الهدف الثاني لضمك عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي برأسية داخل المنطقة.

الاتفاق ضمك