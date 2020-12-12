في نسخته الـ30.. الأكاديمية العربية تستضيف المؤتمر الدولي للحاسب- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي للحاسب "بين النظرية والتطبيق" في نسخته رقم 30، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.

حضر المؤتمر كل من الدكتور يسري الجمل، رئیس الجمعية العلمية للحاسبات ووزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور علاء عبد الباری، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم يعيش مرحلة جديدة تشهد توسعاً في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن جائحة كورونا خلقت واقعاً جديداً.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية، أن الاقتصاد الرقمي بات يشكل رافداً أساسيا في اقتصاد العالم، مشيرا إلى أن مصر تسعى حاليا نحو التحول الرقمي ونظم الرقمنة والذكاء الإصطناعي.