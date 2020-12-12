كورونا في 3 دول عربية.. 1815 إصابة جديدة بالأردن و1022 بالعراق و255 بالكويت

★ ★ ★ ★ ★

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 573622 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12565، فيما تم تسجيل 1772 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 505669 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55388 مصابا، منهم 193 في العناية المركزة.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 146044 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 911 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3308 حالات.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4824 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1176983 فحصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 256 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 141825 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257275 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 213341 حالة بعد تسجيل 3598 حالة إضافية، كما سجلت 49 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3335 حالة.فيروس كورونا الجديد