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نائب محافظ الإسكندرية: ذوي الهمم لديهم قدرات تفوق كثير من الأصحاء- صور

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نائب محافظ الإسكندرية: ذوي الهمم لديهم قدرات تفوق كثير من الأصحاء- صور نائب محافظ الإسكندرية: ذوي الهمم لديهم قدرات تفوق كثير من الأصحاء- صور

مصراوي Masrawy

06:28 م السبت 12 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد عامر:

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن ذوي الهمم لديهم قدرات تتفوق على كثير من الأصحاء، وأثبتوا أنهم بالفعل قادرون على التغلب على مشاكلهم وإعاقتهم.

جاء ذلك خلال احتفال محافظة الإسكندرية، باليوم العالمي للمعاق ٢٠٢٠، تحت شعار "دمتم سندا"، اليوم السبت، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

ووجهت نائب المحافظ الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لصالح المعاقين وذوي القدرات الخاصة، وتشجيعهم على تحقيق العديد من البطولات الرياضية.

وأشارت إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة نصب أعينها، وتعمل على توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضافت نائب المحافظ أن الإسكندرية تولي اهتماما كبيرا لذويالقدرات الخاصة، من خلال إطلاق عدة مبادرات وإجراءات، لتوفير حياة أفضل لمتحدي الإعاقة وإشراكهم في المجتمع.

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